Machín: "Podemos salir derrotados pero saldremos con la cabeza alta"

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha señalado este viernes en la previa del derbi catalán contra el FC Barcelona en el Camp Nou de este sábado que acuden al feudo blaugrana sin le presión del partido de la primera vuelta en Montilivi y con la intención de, sea cual sea el resultado, poder salir con la cabeza alta y contentos de su actuación.

"Lo que se merecen los futbolistas es poder enfrentarse a uno de los mejores si no el mejor equipo del mundo con nuestras armas. Puede pasar de todo, podemos salir derrotados. Pero el equipo va a salir con la cabeza alta, vamos a poner el máximo de cada uno y siendo un equipo que no se amedranta", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, aportó que el equipo acude en mejor situación a este partido respecto a la del primer partido contra el Barça. "En la primera vuelta estábamos francamente necesitados de puntos, ahora no es que vayamos sobrados pero tenemos más cerca el objetivo. El descenso está a bastante diferencia y podemos encarar el partido como a todo el mundo le gusta; intentando poner lo mejor para ganar", aportó.

Y para ganar, tiró de tópico; deben jugar "excelente". "El Barça a lo largo de la temporada pierde pocos partidos y pocos puntos. Cierto es que hay dos equipos a los que nos podemos comparar que han puntuado allí y podemos hacerlo. Depende de que hagamos un partido excelente y de que el Barça no tenga su día", manifestó.

Choc Lozano podría ver minutos en el Camp Nou este sábado, el juego es a las 1:45 PM.

Tanto si logran ganar como si no, señaló que el partido del martes se verá afectado. "Si conseguimos ganar ojalá no jugáramos en un mes y que es buen sabor de boca durara. Los entrenadores debemos tener una planificación y pensar en lo que va a venir. Pero si salimos goleados tendremos una oportunidad en tres días de olvidarnos", apuntó.

"Que Valverde haga un guiño a la forma de jugar del Girona asemejándola a la del Chelsea significa que estamos en el mapa de Primera y que los grandes se fijan en nosotros. Pero no cambia nada, tenemos que ser humildes y potenciar nuestras virtudes, que las tenemos. Si lo conseguimos podremos plantar cara al Barça", se sinceró.

Sobre la convocatoria, aseguró que se llevará a todos los jugadores disponibles para que disfruten de esta ocasión histórica en el Camp Nou. "Un reconocimiento a todo el equipo es que puedan vivir un partido histórico y la experiencia hasta el último momento. Antes de ir al estadio decidiremos quiénes van en la convocatoria", apuntó.

Preguntado por si repetiría el marcaje individual de Maffeo sobre Leo Messi, no lo desveló pero dejó entrever que no. "El primer objetivo era que el mejor del mundo no tuviera protagonismo y lo conseguimos, pero no fuimos capaces de tener un resultado favorable. Si hacemos un marcaje individual tiene que ser un futbolista que solo defienda y perdemos un diez por ciento de ataque", señaló.

"Va a ser complicado que podamos atacar tanto como el Barça, pero tenemos que ser capaces de encontrar las ocasiones. Cuando tengamos el balón no lo debemos regalar porque si no será un ataque a gol suyo, y eso es garantía de pasarlo muy mal", añadió al respecto.

A nivel personal, tras pasar por el Camp Nou como segundo entrenador del Numancia, celebró poder sentarse en el banquillo del feudo blaugrana como técnico. "Voy a tener la oportunidad de estar sentado en el banquillo del Camp Nou, espero que sea durante muchos años más. Va a ser la primera vez que nos enfrentemos allí al Barcelona y también espero que no sea el único", auguró.