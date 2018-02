Vitolo: "No somos mujeres para meter cizaña en el vestuario"

El futbolista del Atlético de Madrid, Víctor Machín 'Vitolo' ha dado unas declaraciones que han dado vuelta al mundo, tanto así que el propio futbolista tuvo que disculparse en sus redes sociales.

"No somos mujeres para meter cizaña en el vestuario. Cada uno tiene sus temas pero en el vestuario se vive muy bien y no hay problemas. Si ellos tienen que hablar algo seguro que van a hablar. No creo que vaya a pasar malo en el vestuario por esto" declaró el canario al ser consultado sobre la negativa de Simeone en luchar por la renovación de Fernando Torres.

Vitolo asegura que el vestuario está igual que siempre y este tema no ha generado ninguna disputa entre los involucrados. "Yo veo al vestuario igual que siempre. Sobre el tema de Torres con el míster no te puedo decir nada porque no estoy en la cabeza de ninguno de los dos, los he visto igual que siempre y ningún problema"

Así quedaron los cruces de la Europa League

El jugador rojiblanco tuvo que disculparse luego de sus declaraciones pues muchas personas se molestaron con sus palabras.

"No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros. Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie lo decía en plan broma, lo siento mucho" escribió en sus redes sociales.

Machín fue consultado sobre la posibilidad de que su compañero Yannick Carrasco salga al fútbol de China. "El tema de Carrasco es verdad que sorprende porque está terminando el mercado en China y faltan pocos días, creo que poca gente sabía la oferta que él tenía. Al final tienen que buscar una solución y que sea lo mejor para todos", explicó el extremo izquierdo.

Carrasco cerca del fútbol chino

"Tengo ganas de demostrar, de intentar pedir siempre la pelota, ayudar al equipo y cada vez que me de la oportunidad de míster tengo ganas de ser importante aquí y hacer bien las cosas" concluyó Vitolo.