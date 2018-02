Arremeten contra Neymar: ''Me irrita y es normal que reciba los golpes''

El delantero del Marsella, Valére Germain, comenzó a calentar el partido que dsiputará este domingo contra el PSG enviando un dardo a Neymar, quien no estará presuntamente por un síndrome viral.

El francés comentó que el brasileño es un excelente jugador, pero que algunas veces irrita por su manera de jugar y la forma en que disimula las faltas.

''Vio la tarjeta roja porque se volvió loco. Neymar es un jugador espectacular, pero carga un poco las tintas'', comenzó diciendo el atacante para una entrevista a la cadena SFR Sport.

''A mí, cuando le veo por televisión, me irrita... Da la impresión de que no está contento de estar allí en el PSG. No me gusta su espíritu de huesped. En un momento dado, es normal que reciba golpes'', comentó Germain.

Valére Germain se refirió a Neymar previo al partido contra el PSG.

Por último, el delantero manifestó que en alguna época a Neymar le hubiera resultado difícil jugar al fútbol. ''Si hubiera jugado en los años 90's, hubiera sido muy complicado para él''.

El equipo parisino, líder del fútbol francés, recibe en el Parque de los Principes al Marsella, partido que está programado para las 2:00 pm hora de Honduras.