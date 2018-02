La bella Inés Sainz saca a la luz el día que José Ramón Fernández la humilló

Inés Sainz es una de las presentadoras, periodistas y modelos más reconocidas en México. Su carrera por ahora ha sido sobresaliente, pero no siempre fue así.

En una entrevista con Adela Micha para su programa 'La Saga', la conductora recordó la ocasión en la que tuvo una fuerte discusión con José Ramón Fernández, cuando ella recién iniciaba su carrera profesional en Tv Azteca.

Todo fue por un proyecto que presentó para TV Azteca, cuando en ese entonces estaba José Ramón, que ahora trabaja para ESPN.

"Ya tenía el demo para llevarlo a Azteca, estaba super emocionada, llego con José Ramón y le digo ‘te acuerdas de aquel proyecto que tengo’ y lo pongo, le muestro los contratos y así; se enoja, agarra los contratos, me dice ‘¿qué te crees, niñita, que me vas a venir a enseñar cómo se hace la televisión?, esto no va a salir nunca, se dio la vuelta y se fue’, reveló la conductora.

Tras la plática, Inés salió de la oficina de ‘Joserra’ y, aunque evitó las lágrimas, dijo que no pudo contenerse más estando con su pareja, mismo que le aconsejó ‘seguir adelante sus sueños’ y mejor ir directo con la cabeza de la empresa, Ricardo Salinas Pliego.

“Ya estando con Ricardo (Salinas), ve el folder y me dice ‘¿tu vendiste esto?, ¿por programa o cómo?’, pues ya le expliqué y habla por teléfono, ‘¿cuánto se está vendiendo los domingos a las 11 de la mañana?’, entonces me pregunta por el nombre de mi programa y vuelve a la llamada, ‘a partir de este domingo sale DxTips y no va por la fábrica de deportes, le ponen otro productor para que José Ramón no vaya de por medio’ y cuelga”, confesó Sainz.