Rafinha y su confesión sobre el argentino Mauro Icardi, compañero en el Inter

El hispano-brasileño Rafinha Alcántara, que fichó por el Inter procedente del Barcelona el pasado enero, ha asegurado que su voluntad es quedarse en el club milanés y conseguir la clasificación para la próxima Liga de Campeones.



Rafinha informó de que el argentino Mauro Icardi le animó a que fichara por el Inter y de que el también argentino Lionel Messi, su excompañero en el Barcelona, le habló muy bien del conjunto milanés, en una entrevista publicada hoy por "La Gazzetta dello Sport".



"Claro, es lo que me gustaría (jugar la Liga de Campeones con el Inter). No he venido aquí a recuperar la forma física para luego volver al Barcelona. Quiero quedarme. Luego, obviamente, mi fichaje definitivo dependerá del Inter", aseguró Rafinha.

El excentrocampista del Barcelona se incorporó al equipo milanés en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada, con opción a compra definitiva a favor del Inter fijada en unos 35 millones de euros más otros tres millones en variables.

SU CONFESIÓN SOBRE ICARDI



Tras estar nueve meses de baja, entre abril 2017 y enero 2018, por una fisura en el menisco interno de la rodilla derecha, Rafinha aseguró que se siente cerca de la mejor condición y que está feliz por juntarse con su excompañero Icardi en el Inter.



"Al haber pasado años juntos en los juveniles del Barcelona, hablé con él antes de aceptar el traspaso al Inter. Me ha ayudado en mis primeros días en el club. A pesar de que sea joven es un gran capitán, un auténtico líder", dijo.



En los días anteriores a su fichaje por el club italiano, Rafinha también habló con Messi y el uruguayo Luis Suárez, quienes definieron el club milanés como un "equipo histórico, un 'grande' del mundo".



Rafinha, hijo del exinternacional brasileño Iomar do Nascimento



"Mazinho" y hermano del internacional español Thiago Alcántara, explicó además las razones por las que eligió vestir la camiseta del seleccionado carioca, pese a tener también el pasaporte de España.



"Thiago ha jugado en todas las categorías juveniles de la selección española, yo en cambio volvía a Brasil durante el verano. Siempre me he sentido más brasileño que español", aseveró el centrocampista del Inter.



También afirmó que le gustaría entrar en la lista del seleccionador brasileño, Adenor Lebonardo Bacchi "Tite", para el Mundial de Rusia 2018, aunque reconoció que hace mucho que no habla con él a causa de su lesión.



Por lo que atañe a su vida privada, Rafinha explicó que le gusta tocar la guitarra e ir al cine y que está tomando unas clases de italiano para aprender rápido el idioma transalpino.

