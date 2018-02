Keylor Navas “Yo sé muy bien lo que yo soy"

El guardameta Keylor Navas brindó unas declaraciones luego de conservar su arco en 0 en la victoria del Real Madrid ante el Alavés.

El tico fue consultado sobre la posibilidad de que el club merengue fiche a un nuevo portero, declarando que no tiene nada que demostrar, que él se dedica a disfrutar.

“Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo disfruto con mi familia, como lo he dicho muchas veces, el partido de hoy, salir a la cancha, jugar, estar en el Real Madrid. Yo lo disfruto muchísimo. Pero, al final, esto es fútbol, yo sé que por lo menos, con los partidos como hoy, más no va hablar. Entonces, ya eso es ganancia” declaró Navas.

Keylor, quien lleva dos temporadas siendo figura del club blanco, declara saber lo que vale pues ha ganado muchos títulos con el club.

Yo sé muy bien lo que yo soy, sé muy bien lo que yo hago, sé muy bien lo que valgo. Yo no tengo que salir aquí a decirle a la gente nada, ni mucho menos. Yo siempre trabajo con mi humildad, esa es mi forma de ser, esforzarme, disfrutar. No tengo nada que cambiar” concluyó el cancerbero.

Keylor Navas ha disputado 125 partidos con el Real Madrid y ha ganado una Liga y dos Champions League con el club.