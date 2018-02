Pablo Machín sobre el Choco Lozano: "Estoy satisfecho con su actuación"

Pablo Machín, técnico del Girona, habló de la aplastante derrota 6-1 ante Barcelona en el Camp Nou y del desempeño del delantero hondureño Antony "Choco" Lozano.

"En nuestro planteamiento sabíamos que la oportunidad iba a estar en contrataque o en una acción a balón parado. La idea era tener a dos jugadores rápidos como Choco y Portu adelanter. Portu a las espaldas hace daño y Choco es un híbrido; tiene potencia, velocidad para picar a los espacios, también buen juego aéreo y de espaldas. Así fue el primer gol,", inició contando en rueda de prensa tras el duelo.

Y agregó: "Queríamos que los defensas del Barcelona se sintieran incómodos y a medida del desgaste tener a Stuani, pero las circunstancias no se dieron y he creído que no era conveniente que jugara. Portu y Stuani son dos jugadores que llevan muchos minutos y los tenemos que tener en mejores condiciones para el próximo partido".

Machín fue consultado sobre el rendimiento del catacho en su primer partido como titular y fue claro. "Es un futbolista que nos pueda dar, que ha hecho un buen partido. Necesita todavía tener conocimiento de nuestro sistema, pero estoy satisfecho con su actuación", cerró.

Lo dijo Machín:

"Nos sirve de experiencia, hemos venido a jugar contra uno de los mejores del mundo. Lástima no haber podido dar alegría a nuestra afición. Deben sentirse orgullosos, porque el equipo en todo tiempo ha querido. Pero el Barcelona mostró que es superior".

"Prefiero perder siendo valiente intentando mostrar señas de nuestra identidad que venir aquí (Camp Nou) a morir como otros que han venido siendo más raquíticos.

"No somos el primer equipo que viene aquí y ha sido derrotado de esta forma. Pero tuvimos opciones, Ter Stegen tuvo que hacer buenas intervenciones, otros han venido y ni siquiera se acercan a las inmediaciones del área.

"Lo positivo es que el martes tenemos otro partido, debemos borrar lo hecho aquí. Hay que recuperar los jugadores".