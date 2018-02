¡Suspendido el partido de la Juventus contra Atalanta en la Serie A!

El partido Juventus-Atalanta, previsto para este domingo en el Allianz Stadium de Turín y correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Serie A, fue aplazado a causa de una intensa nevada.

El árbitro del encuentro, Maurizio Mariani, decidió que no se disputase el partido porque no se daban las condiciones necesarias, según confirmó el club turinés mediante un mensaje oficial publicado en su cuenta de Twitter.



El partido estaba programado a las 18:00 hora local, pero el colegiado saltó al campo poco antes de esa hora acompañado por el consejero delegado de la Juventus, Giuseppe Marotta, y el del Atalanta, Umberto Marino, y comprobó que el balón no rodaba correctamente.



La Federación Italiana informará en los próximos días la fecha en la que se jugará el encuentro, que iba a medir el equipo de Allegri, segundo clasificado, con el Atalanta, que es octavo.

Aplazado el Juventus - Atalanta de Serie A por la tremenda nevada que ha caído sobre Turín Vía @juventusfcen pic.twitter.com/4ET4uyRLin — Sportyou (@SportYou) 25 de febrero de 2018