Zidane sorprende: ''Espero que Neymar pueda jugar contra el Real Madrid''

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, envió sus mejores deseos a Neymar tras la dura lesión que sufrió ante el Marsella y aseguró que no le gustó ver la acción y deseó que pueda estar en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions, en ocho días.

NEYMAR: ''ME ARREPIENDO DE HABER SALIDO DEL BARCELONA''



"No es una alegría para nada, no me gusta que se lesionen los jugadores y no estoy contento por la lesión de Neymar. Ojalá pueda estar en el partido porque al final los jugadores tienen que estar y nunca voy a desear a un rival que no esté por una lesión", aseguró caballeroso Zidane en rueda de prensa.



"No me gusta ver a jugadores lesionados, nunca he deseado que nadie se lesione. No me gustó ver cuando se lesionó, estaba viendo el partido en directo y deseo que no sea nada grave para Neymar", añadió.



El técnico madridista restó importancia a la posible ausencia del brasileño contra el Real Madrid, convencido de que el jugador que lo sustituya si no llega a tiempo de jugar, también será de un gran nivel.



"No creo que influya en el partido de la semana que viene un solo jugador, porque siempre habrá un sustituto, si no puede jugar Neymar, lo hará que saldrá motivado y preparado para jugar el partido'', cerró.