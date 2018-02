Cristiano: ''El mejor fútbol no está en México, Brasil o China, es en Europa''

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, concedió una entrevista al canal de Youtube brasileño Desimpedidos, donde se refirió sobre el Balón de Oro, su inspiración, los sueños por cumplir y además señaló donde se encuentra el mejor nivel futbolístico.

REPASÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

Balón de Oro

Todo empezó desde el principio. Sabía que era un niño especial, tenía la misma edad que mis compañeros, pero sentía que era mejor. Hacía cosas que ellos no podían. Saber que vas a ganar un Balón de Oro es muy difícil. Jugué en Sporting, fui para Manchester, y a partir de ahí sentí ''voy a jugar con los mejores del mundo, voy a jugar contra los mejores del mundo, y aún así consigo destacar'', entonces empecé a pensar que podía ganar uno.

Inspiración

Yo siempre tuve un objetivo, ser jugador de fútbol profesional y jugar en la selección. A ese nivel me fijaba en varios jugadores que destacaban que eran Rui Costa, Fernando Couto, Figo. Siempre les miraba como un objetivo. 'Quiero jugar a su lado'. Deco fue después, llegó a la selección a la vez que yo.

¿Todavía hay sueños por cumplir?

Sinceramente creo que no. Todo lo que soñé lo alcancé en el fútbol. No sería justo decir 'sueños tenemos todos'. Pero creo que he conquistado tantas cosas bonitas que no tengo más sueños. Claro que me gustaría por ejemplo ganar el Mundial, es obvio. Pero si tuviese que terminar ahora mi carrera, lo haría súper orgulloso, contento. Nunca pensé que mi carrera iba a ser tan bonita.

ZIDANE: ''NO VEO A UN REAL MADRID SIN CRISTIANO RONALDO''

Siempre optó por ser el mejor

No porque si uno se pone presión a sí mismo es peor, hay que dejar que las cosas pasen naturalmente y todo en mi vida fue así. Cuando estás muy obsesionado con alguna cosa, no alcanzas tus objetivos. Tanto en el fútbol como en tu vida personal. Tienes que dejar que las cosas pasen naturalmente y así tu cabeza está tranquila y puedes hacer tu vida natural. Las cosas pasan cuando Dios quiere.

Sobre la final contra Gremio en el Mundial de Clubes

Una final es siempre 50/50. Pero yo sentí que en Europa está el mejor fútbol, no vamos a ser hipócritas y mentir con que el fútbol de China, Brasil o México es mejor. No, en Europa están los mejores del mundo y la competitividad aquí es muy buena porque juegas contra grandes equipos, contra los mejores del mundo. La calidad técnica es buenísima, los brasileños técnicamente son muy buenos, pero no están acostumbrados a jugar contra el Barça, Madrid, Atético, Sevilla.

EL TRUCO DE CRISTIANO RONALDO AL LANZAR LOS PENALES

Selección de Portugal

No somos favoritos, tenemos que ser honestos y tener la humildad de entender que teóricamente hay equipos con más nombre. Es el caso de Brasil, España, Alemania, el caso de Argentina. No somos favoritos, pero en el fútbol todo es posible. Vamos a intentar pasar la fase de grupos, tenemos un primer partido difícil contra España, que es un candidato a ganar el Mundial. Hay que ir paso a paso, el primero es la fase de grupos, y luego ya veremos. Este es nuestro objetivo principal

Sus admiradores

Hay mucha gente a la que le gusto y otras a las que no. Yo siempre me quedo con la gente que me apoya, que está siempre a mi lado. Es lo que nos llevamos en la vida. Marcelo y Casemiro ya me dijeron que en Brasil hay mucha gente a la que le gusto. Eso me hace feliz.