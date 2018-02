Gaitán y Carrasco se despiden del Atlético y se van al fútbol chino

El argentino Nicolás Gaitán y el belga Yannick Carrasco, centrocampistas del Atlético de Madrid, no participaron este lunes en el entrenamiento con permiso del club, pero sí acudieron a la Ciudad Deportiva de Majadahonda para despedirse del equipo rumbo al fútbol chino, ambos al Dalian Yifang.

Los dos, aún a la espera de que queden cerrados y sellados sus traspasos a ese equipo, salvo giro inesperado de última hora, abandonarán el Atlético de Madrid antes del próximo miércoles, cuando finaliza el plazo de incorporaciones en el fútbol chino, y dejarán la plantilla rojiblanca para este curso en veinte efectivos.



Yannick Carrasco, que ya tiene avanzado un acuerdo con el Dalian Yifang, pendiente aún de la negociación ya en marcha entre ambos clubes para su transferencia, no se ha entrenado por tal motivo con el conjunto rojiblanco desde el pasado jueves. No entró en la lista ni para enfrentarse al Copenhague ni para jugar contra el Sevilla.



La situación de Gaitán, mientras, ha dado varios giros en los últimos días. No había salido en el pasado mercado de invierno, cuando rechazó varias propuestas; había reaparecido diecisiete partidos después con el equipo rojiblanco frente al Copenhague, contra el que jugó media hora el pasado jueves, y la idea era su permanencia en el equipo, más aún con la probable salida de Yannick Carrasco, hasta un cambio de última hora hacia el fútbol chino.



Ahí, al Dalian Yifang, como su compañero belga, se marchará ahora el centrocampista, después de que el club le haya presentado la propuesta de ese equipo. El pasado sábado ya no entró en la convocatoria de 19 jugadores para el partido de este domingo contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por decisión técnica.



Este lunes ambos futbolistas acudieron sobre las 12.40 horas a la Ciudad Deportiva de Majadahonda para despedirse de sus compañeros, una vez ya había comenzado el entrenamiento. Luego permanecieron allí durante cerca de hora y media antes de abandonar el recinto en sus coches particulares, probablemente por última vez.



Gaitán pondrá fin a una temporada y media en el conjunto rojiblanco, que lo fichó en el verano de 2016 procedente del Benfica. Ha jugado 49 partidos, ha marcado cuatro goles y ha dado cuatro asistencias en ese tiempo, nunca sin entrar en las alineaciones tipo del entrenador argentino, menos aún este curso.



Carrasco, por su parte, llegó al Atlético en el verano de 2015. Desde entonces hasta ahora, cuando se producirá su traspaso al Dalian Yifang, ha jugado 124 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca, 74 de ellos desde el once titular, con 23 goles y doce asistencias, aunque su protagonismo había decaído últimamente.



Ambos futbolistas se unirán en la lista de bajas en este mercado de invierno en el conjunto rojiblanco a los argentinos Augusto Fernández, traspasado al Beijing Rehne chino, y Luciano Vietto, cedido al Valencia hasta final de temporada, con opción de compra para el club levantino al término del curso.