Jorge Luis Pinto: "Puede ser el Mundial de Messi, pero depende del equipo"

Jorge Luis Pinto, extécnico de Honduras, habla de las posibilidades de dirigir en el Mundial de Rusia ya que con los catrachos se quedó en el camino. En una entrevista reveló las posibilidades que tiene Messi de consagrarse en Rusia.

“Si a mi ofrecen un grupo suramericano o europeo yo prefiero europeo porque sé qué equipos son y cómo se les controla. Un ejemplo es Messi es en el fútbol, suramericano difícilmente puede ser tan claro como en el fútbol europeo. Así que si no se cruzan tantos europeos con suramericanos, va a favorecerlos a ellos", explicó Pinto a Fútbol Red de Colombia.

Leer: JERRY BENGTSON EXPLICA PORQUÉ ES SUPLENTE EN SAPRISSA

El sudamericano habla de las posibilidades que tienen Messi y Neymar de ganar el Mundial de Rusia y las palabras de Pinto sobre el argentino son sorprendentes.

"Eso está en que el equipo ayude. Si el equipo no le ayude a Messi, a Kane el inglés, no se puede. Es importante la figura pero el equipo es clave, tiene que saber tener la pelota, darle la mano a su líder… Puede ser el Mundial de Messi pero depende del equipo y a Argentina no lo veo tan contundente. Brasil va de menos a más, Tite es un gran técnico, ha encontrado la manera de Brasil en que todos los lucen", manifestó Pinto.

“No estuve en el Mundial de Rusia porque la pelota pegó en el palo y otras cosas, pero no quiero hablar de eso en este momento”, dijo Pinto sobre su paso por Honduras donde asegura que estará en el Mundial como analista y visor.

Ecuador ha sido una de las selecciones que se ha acercado a Jorge Luis Pinto para la próxima eliminatoria. El colombiano le hace un guiño a los ecuatorianos quienes van en serio por llevarse al extécnico nacional.

“Hay que esperar qué trae el fútbol. Si es una Selección sería lindo, a pesar de las dificultades que hay para trabajar. Pero no he dicho que no a los clubes. Yo quiero una selección donde estemos cerca y manejemos el idioma, porque en Arabia ya me ofrecieron y hubo otra selección que ya me ofrecieron también. Si es un club quiero que sea uno donde no haya que empujar tanto, con comodidad económica. Si a Barcelona, Real y el City les quitamos poder económico quisiera verlos trabajando".