Club de fútbol anuncia el fichaje del jamaicano Usain Bolt

El exatleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, publicadó un vídeo en las redes sociales en el que anunció su fichaje por un equipo de fútbol cuyo nombre prometió revelar el próximo martes.

"Acabo de firmar por un equipo de fútbol. Averigua cuál es el martes 27 de febrero", es el escueto mensaje de Bolt, un apasionado del balompié, seguidor del Manchester United y del Real Madrid, que colgó las zapatillas de clavos en agosto pasado tras competir en los Mundiales de Londres.

Bolt ha jugado siempre, incluso durante su carrera como atleta, con la posibilidad de probar suerte en un equipo de fútbol. Hace un mes anunció que iba a hacer una prueba con el Borussia Dortmund alemán, aunque confesó que su gran sueño es jugar en el Manchester United.

También hubo rumores que podía incorporarse al proyecto de David Beckham en la liga de Estados Unidos con una franquicia que comenzaría en 2020.

Jugará en Sudáfrica

La incógnita quedó atrás y por fin se conoce cuál será su próximo paso en el mundo del deporte. El hombre más veloz del planeta jugará con el Meladi Sundowns de Sudáfrica.

El propio club lo dio a conocer en su cuenta de Twitter donde mostró una foto de Bolt con el uniforme de entrenamiento y caminando sobre el terreno de juego.

Sin embargo, la presentación se hará este martes cuando el velocista hable ante los medios.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! ?? #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s