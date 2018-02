A tres meses del Mundial: La decisión más difícil que toma Neymar tras su lesión

El entrenador del París Saint-Germain, el español Unai Emery, afirmó hoy que el brasileño Neymar no está descartado para el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid del próximo martes, aunque reconoció que "no será fácil".



"Hay una pequeña opción de que esté en el partido. No es fácil, si juega estaremos contentos, y, si no, tenemos otros jugadores con capacidad para hacerlo bien", indicó el entrenador en la rueda de prensa previa al duelo de Copa de Francia que mañana le medirá al Olympique de Marsella.

No se operará:



Emery desmintió que Neymar vaya a operarse de la fisura que sufre en el quinto metatarsiano del tobillo derecho, y aseguró que en los próximos días van a seguir la evolución de la lesión.



"Sobre Neymar, se ha decidido no operar. Vamos a ver cómo pasan los días para tomar una decisión con él. Por el momento, mantenemos la calma, hay que esperar a ver cómo pasan los próximos días", señaló.



Sin embargo, matizó que si el domingo era optimista sobre la presencia del brasileño en el duelo contra el Madrid "ahora es más difícil".



El jugador más caro de la historia del fútbol se torció el tobillo en el tramo final del duelo liguero contra el Marsella del pasado domingo, por lo que abandonó el césped en camilla y el campo con muletas.



En un primer momento, el club aseguró que sufría un esguince de tobillo derecho, pero el escáner y la ecografía a la que fue sometido este lunes revelaron que también sufría una fisura en el quinto metatarsiano.