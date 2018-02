Puyol: "Hay que tener paciencia con Yerri Mina, porque cualidades tiene"

El exdefensa del Barcelona Carles Puyol ha pedido "paciencia" con el central colombiano Yerri Mina, de quien ha dicho que tiene cualidades para triunfar en el Barcelona.

Yerri Mina, que ocupa el mismo puesto que tenía Puyol en el Barcelona, llegó al club catalán en el mercado de invierno, tan sólo ha jugado un partido, contra el Getafe, en la Liga española. "Samuel (Umititi) ya había jugado en Europa, pero Yerry viene de Brasil, que es un fútbol diferente. Hay que tener paciencia, pero cualidades tiene", ha apuntadodesde Montecarlo, donde acude a la gala de entrega de los premios Laureus.

Puyol también ha salido en defensa de su excompañero Gerard Piqué, de quien ha dicho que "no es justo lo que ha tenido que vivir en la selección" española.

"Cada uno tiene su carácter y a mí me gusta el de Gerard. Él dice lo que piensa, pero respeta a todo el mundo. Tampoco es fácil soportar lo que tiene que soportar. Solo nos fijamos en lo que él dice, pero ¿y lo que le dicen a él?", ha denunciado.

En cualquier caso, Puyol cree que Piqué, con quien le une una buena amistad, "ha demostrado estar perfectamente capacitado" para soportar los pitos. "Él se focaliza en el juego y ya está", ha apostillado.

Preguntado por el gesto de Piqué de mandar callar a la grada del RCD Stadium en el último derbi contra el Espanyol, Puyol se ha mostrado comprensivo con su excompañero: "Eso lo han hecho muchísimos jugadores y se le ha dado más importancia de lo que se debería. Yo ese día no estuve en el campo y no sé lo que le dijeron, pero en otros partidos le han insultado a él y a su familia, y yo creo que aún estuvo moderado".



Retirado hace cuatro temporadas, Carles Puyol está hoy en Mónaco como embajador de la Academia Laureus, que hoy celebra su gala anual del deporte mundial. Y allí ha aprovechado para repasar la actualidad del conjunto azulgrana con la prensa que cubre el evento.



De su exequipo ha destacado que está haciendo "una temporada extraordinaria", que los jugadores están "trabajando muy bien" y que el nuevo técnico, Ernesto Valverde, "se ha adaptado perfectamente a la filosofía del Barcelona".



También se ha deshecho en elogios hacia el francés Samuel Umtiti, su sustituto en el eje de la zaga: "La temporada pasada de Umtiti ya fue muy buena y, en está, está creciendo cada día. Se ha adaptado perfectamente, es un líder y, para mí, se ha convertido en uno de los mejores centrales del mundo".



Preguntado por si el club ya no cree en la cantera tanto como e su época, Puyol ha dicho no estar de acuerdo. "Lo que pudimos vivir nosotros fue algo extraordinario. En la plantilla teníamos doce jugadores de la cantera, de los cuales ocho o nueve eran titules cada semana, y eso es muy difícil de ver en los grandes equipos, pero la cantera del Barcelona siempre se cuida. Jugadores siempre van a salir, pero nos es fácil llegar al primer equipo", ha indicado.



Además, cree que potenciar la presencia de futbolistas de casa es la mejor solución para reinar en el fútbol actual, "que se ha vuelto loco porque, si quieres ir a buscar jugadores fuera, sabes que vas a tener que gastar muchísimo dinero".



Preguntado por el lazo amarillo que su exentrenador Pep Guardiola luce en los partidos de la Premier para pedir la excarcelación de los que él considera presos políticos del proceso independentista catalán, Carles Puyol se ha manifestado con su habitual cautela.



"Es un tema complicado, pero no me parece justo lo que está pasando", ha comentado el excapitán azulgrana, quien considera que el Barcelona, como club "tiene que tener su opinión" sobre lo que está pasando en Cataluña.



"Luego, tampoco hay que mezclar deporte con política pero, depende de quién dice una cosa, interesa que se mezcle, y depende de quién la dice, no. Y siempre debería utilizarse la misma vara de medir", ha sentenciado.