Emery asegura que Neymar "no está descartado" para juego ante Real Madrid

El entrenador español del Paris Saint-Germain, Unai Emery, ha declarado este martes que el lesionado Neymar Jr. está más cerca de "no" jugar ante el Real Madrid el próximo martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un encuentro en el que los parisinos trataran de remontar el 3-1 del estadio Santiago Bernabéu, pero ha asegurado que "no está descartado".

"He tenido una reunión con el doctor después de todos los análisis que le han hecho a Neymar. Tenía una inflamación en el tobillo después del partido, ayer le hicieron las pruebas y tiene una fisura en el quinto metatarsiano. Entonces, ahora está más cerca el no (juega) que el sí, pero no está descartado", declaró el técnico guipuzcoano en la rueda de prensa previa al duelo ante el Olympique de Marsella en la ida de la Copa de Francia (este miércoles, 21:05 horas).

El expreparador del Valencia y el Sevilla también reconoció que el jugador tiene "muchas ganas" de llegar a la cita ante los de Zinedine Zidane. "Vamos a esperar a ver cómo evoluciona estos días. Desde luego el jugador está con muchas de jugar pero la decisión llegará viendo cómo progresa", comentó.