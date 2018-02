La FA aprueba el parón invernal en la Premier League a partir de 2019

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha dado el visto bueno a la introducción de un parón invernal en la Premier League, similar al de las principales ligas de Europa, a partir de la temporada 2019/2020, informa hoy el diario británico The Times.

Según el rotativo, la FA, la Premier League y la Football League (EFL), la competición que contiene tres divisiones que ocupan el segundo, tercer y cuarto nivel del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra, han acordado encajar un parón de dos semanas a comienzos de febrero, poco antes de retomar las competiciones europeas.

Esta pausa, no obstante, no afectaría a la tradicional y característica jornada de 'Boxing Day', el 26 de diciembre, un día marcado en rojo por los aficionados al fútbol en el Reino Unido.

Con este nuevo sistema, los clubes de la liga inglesa dispondrán de un periodo de al menos 13 días de recuperación tras el congestionado calendario navideño y antes de la disputa de las fases finales de la Liga de Campeones y Liga Europa.

El parón, que obligará a que la Copa de Inglaterra (FA Cup) se dispute sin partidos de desempate ('replays'), no afectará, sin embargo, a la Championship, League One y League Two, la segunda, tercera y cuarta división inglesa, respectivamente, puesto que sus clubes precisan de todos los fines de semana para completar las 46 jornadas.

La mayoría de los entrenadores de la liga inglesa recibirían con los brazos abiertos la mencionada interrupción invernal, y alguno como Pep Guardiola, técnico del Manchester City, llegó a asegurar el pasado mes de diciembre que el calendario navideño estaba "matando a los futbolistas".

Las principales ligas de Europa -LaLiga (España), Bundesliga (Alemania), Serie A (Italia) y Ligue 1 (Francia)- tienen todas un parón invernal que oscila entre los 11 y los 22 días de descanso.