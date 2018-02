Zinedine Zidane: "No hemos merecido esta derrota y duele"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que su equipo no mereció la derrota ante el Espanyol (1-0) y que es un resultado que "duele".

"No hemos merecido esta derrota y duele. El rival ha tenido muy pocas ocasiones y es un mal resultado", subrayó.

El técnico francés reconoció que al conjunto blanco le faltó "un poco de todo" para vencer.

"Hemos empezado muy bien en la primera parte, tuvimos ocasiones, pero no marcamos. En la segunda mitad no hemos encontrado nuestro juego ni profundidad", señaló.

Zidane lamentó que se haya roto la dinámica positiva del equipo blanco: "Después de cinco partidos con buen resultados y buen juego, hoy no lo hemos conseguido".

Cuestionado por la ubicación del central Sergio Ramos en los últimos minutos del partido, en los que se sumó al ataque con asiduidad, el técnico francés ha explicado que con empate a cero "son cosas que pueden pasar".

"Siempre buscamos la victoria y al final no lo hemos conseguido. Es peor porque al final nos han metido un gol en el último minuto", apostilló.

Finalmente, Zidane, sobre la lesión del brasileño Neymar, la estrella del PSG, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, comentó: "Hay que esperar. Lo que sabemos es que se ha lesionado, veremos si se va a operar o no".

MÁS DE ZIDANE...

Otra vez, un paso atrás:

"Es un paso atrás porque el resultado no acompaña. No tengo que reprochar nada a mis jugadores. No conseguimos lo esperado”.

Gareth Bale de nueve:

“No nos han salido las cosas bien. No hemos funcionado por muchas razones. No por un jugador, por muchas cosas. Estoy un poco enfadado por mis jugadores. En el último minuto un gol, pensando que nos han tenido muchas ocasiones…. Nos levantaremos”.