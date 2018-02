Arsène Wenger "Rechacé al mundo entero para respetar mi contrato"

Arsène Wenger se mostró enfadado con periodistas ingleses tras reiteradas preguntas sobre su contuinidad al mando del Arsenal.

“Mi posición es mi posición. Honestamente, es la última preocupación que tengo en estos momentos" comentó Wenger.

El DT francés se queja de llevar mucho yiempo y muchos partidos contestando siempre la misma pregunta.

“Acabo de decir, acabo de dar la respuesta sobre mi manera de pensar. Es el próximo partido. Estamos en ese tipo de situaciones donde te quieres focalizar en el próximo partido. Yo no os pregunto a vosotros por si vuestra posición va a aser valorada al final de temporada. Mi trabajo es focalizarme en lo que hacemos y mi trabajo es hacerlo. Le toca a otras personas juzgarme, no es una cosa mía evaluar eso” contestó molesto el entrenador de los Gunners.

Wenger siguió contestando las interoogantes de los periodistas y el tema de su permanencia seguía al aire. ¿Les hace no dormir que mi posición esté en el aire o no? No. Lo que importa en el fútbol son las actuaciones de fútbol, el partido que verás el jueves por la noche. Eso es lo importante. El resto pude dar titulares , pero no es realmente interesante”.

"Llevo aquí 21 años, rechacé al mundo entero para respetar mi contrato. Así que sigo alucinando que todavía tenga que contestar a este tipo de preguntas” concluyó Wenger.