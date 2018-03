Barcelona, obligado a sacar el triunfo en Gran Canaria ante Las Palmas

El Barcelona tiene prohibido tropezar este jueves en su visita a Las Palmas si quiere mantener su ventaja en lo más alto de la clasificación de La Liga sobre el Atlético de Madrid, al que recibirá en el Camp Nou el próximo domingo en un partido clave para el desenlace de la competición.

REPASÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA



El equipo catalán se medirá a un conjunto isleño en puestos de descenso, pero que no renuncia a dar la gran sorpresa, y que desde la llegada al banquillo de Paco Jémez ha experimentado una mejoría, aunque insuficiente para salir de la zona roja.



Las Palmas, condenada a luchar por salvar la categoría sin su estrella Jonathan Viera, traspasado al fútbol chino, espera competir ante el coloso azulgrana, aunque es consciente de la teórica desigualdad del choque.



El Barcelona no pierde en sus visitas ligueras a Gran Canaria desde febrero de 1986, cuando se registró el último triunfo de los canarios.



Desde el regreso a Primera hace tres años, Las Palmas no ha podido puntuar en ninguno de sus enfrentamientos en casa con el equipo azulgrana, ante el que ha perdido por 1-2 y 1-4 las dos últimas temporadas.



Cuatro días antes de la importante visita del Atlético al Camp Nou, el Barcelona viaja a Las Palmas consciente de que antes de jugar el partido que puede decidir La Liga es indispensable sumar otra victoria y mantener los siete puntos de ventaja con respecto a su próximo rival.



Una de las dudas es si Valverde apostará por las rotaciones en ataque, más aun si se tiene en cuenta que Luis Suárez, que ante el Girona buscó sin éxito la tarjeta amarilla, está a una cartulina de la suspensión.



Uno de los fijos que no viajó a Las Palmas es Jordi Alba, sancionado, mientras que Nelson Semedo tampoco entrará en la convocatoria debido a una lesión en el bíceps femoral izquierdo. El portugués estará cinco semanas en el dique seco.



Alineaciones probables



Las Palmas: Chichizola; Macedo, Gálvez, Navarro, Aguirregaray; Gómez; Halilovic, Tana, Etebo, Toledo; Calleri.



Barcelona: Ter Stegen; S. Roberto, Vermaelen, Umtiti, Digne; Rakitic, Iniesta, Paulinho; Dembélé, Messi, Coutinho.