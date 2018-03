Kombouaré confiesa que Di María se tomará su revancha contra el Real Madrid

Artífice de la eliminación europea del Real Madrid en 1993, cuando anotó un gol en el descuento que clasificó al PSG, Antoine Kombouaré ve muchas semejanzas entre aquel duelo y el del próximo martes, y avisa que Di María quiere "revancha" ante su ex equipo.

"Sin Neymar, estará Di María con ganas de revancha contra su antiguo equipo. Creo que la va a liar", pronosticó Kombouaré actual entrenador del Guingamp y leyenda del PSG, club en el que jugó cinco temporadas.



Según Kombouaré, el PSG le ganará al Real Madrid en el Parque de los Principes, pero no se animó a decir si el equipo francés estará en cuartos de final.



"Tal vez el PSG gane por el marcador de 2-1 o 3-2. El problema es que el Real Madrid también marcará", confesó.



La baja de Neymar, el futbolista más caro del mundo, no tiene por qué ser un obstáculo: "Di María no es un cualquiera, es un gran jugador, internacional con Argentina, ganador de la Champions, que ha jugado en el Real Madrid, Manchester United, Benfica. Además está en una gran forma".



"Aunque es cierto que cuando Neymar está da miedo al rival y da confianza a sus colegas, sobre todo a los brasileños. Pero sin él, se puede ganar. También ganó Portugal a Francia la final de la Eurocopa de 2016 y lo hizo sin Cristiano Ronaldo'', recordó.

Kombouaré, uno de los entrenadores franceses más valorados y con una larga trayectoria en los banquillos, indicó que su compatriota Zidane saldrá "con las líneas un poco atrás", porque sabe que tiene una defensa que "no es rápida" y el PSG al contragolpe te "machaca".



El técnico del Guingamp opinó que el actual entrenador del club, Unai Emery, ha realizado la gestión correcta del complicado vestuario parisino y juzgó que inversiones como las cataríes son "buenas" para el fútbol francés, porque le da más proyección internacional.