Conte: "Es el Chelsea el que debe demostrar ambición, no yo"

El entrenador del Chelsea, el italiano Antonio Conte, cree que las cuestiones referentes a la ambición del club para hacer frente al Manchester City deben ser dirigidas a la junta directiva y no a él.



Conte atendió este viernes a los medios en la ciudad deportiva de los 'Blues', en Cobham, al suroeste de Londres, dos días antes de desplazarse a Manchester para enfrentarse con el City en la jornada 29 de la Premier League.



El Chelsea marcha en quinta posición en la liga, ocho puntos por encima del Arsenal y a 22 puntos del equipo de Pep Guardiola, líder destacado de la tabla.



"No es una pregunta para mí, pero es el club el que tiene que demostrar ambición, no el entrenador. El técnico tiene que trabajar muy duro a diario, pero el club tiene que mostrar ambición", declaró Conte.

TABLA DE POSICIONES LIGA DE INGLATERRA



El estratega transalpino ya había criticado previamente a la junta directiva del Chelsea y mostrado sus dudas sobre la política de fichajes esta temporada.



Según Conte, el City, que el jueves goleó en Londres al Arsenal por 0-3, el mismo resultado que le endosó cuatro días antes en la final de la Copa de la Liga, parece en estos momentos "imparable": "Tenemos que admirar a ese equipo porque ha hecho una campaña inmaculada. A veces es difícil encontrarle un punto débil", manifestó.



El Chelsea, quinto en la tabla, a dos puntos de los puestos de Liga de Campeones, visita el domingo el Etihad Stadium (16:00 GMT) para medirse con el Manchester City.