Ibrahimovic se deja querer por el LA Galaxy   

Zlatan Ibrahimovic, delantero del Manchester United, ha asegurado que jugar la próxima temporada en el LA Galaxy y en la MLS (Major League Soccer) estadounidense es algo "tentador".



El entrenador de los 'Diablos Rojos', José Mourinho, reveló el viernes que el veterano delantero sueco, de 36 años, se había ganado "el derecho a decidir su futuro", aunque todos sabían que "esta será su última campaña en el club".



"No sabía que tantos futbolistas suecos habían jugado en la MLS. Eso significa que jugar en Estados Unidos es tentador. Los Ángeles es una gran ciudad, he ido mucho de vacaciones, y sé que es relajada", dijo Ibrahimovic, quien en los últimos meses ha sido relacionado con un traspaso al LA Galaxy.



"Siempre hay rumores, tanto cuando juego como cuando no juego. Pero no está mal (que se hable de él) porque significa que estoy vivo", añadió el futbolista, en unas declaraciones que recoge este sábado la cadena británica Sky Sports.

Zlatan lleva sin vestirse de corto desde el pasado 26 de diciembre, cuando fue sustituido en el descanso en el partido contra el Burnley por unas molestias, y encara sus últimos cuatro meses de contrato en Old Trafford.



El sueco se rompió, en la recta final del último curso, el ligamento cruzado anterior de una rodilla, una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante siete meses.



"Todos sabemos que esta será su última temporada en el Manchester United. La decisión de jugar o no (lo que queda de liga) es personal. Se ha ganado el derecho a elegir su futuro; es un grandísimo futbolista con una carrera envidiable", dijo Mourinho el viernes, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Crystal Palace (lunes, 20:00 GMT).



Zlatan defendió los colores de Manchester United la pasada campaña -llegó procedente del PSG-, en la que disputó 46 partidos, marcó 28 goles -máximo artillero del equipo- y levantó tres títulos, la Liga Europa, la Copa de la Liga (EFL Cup) y la Community Shield, antes de sufrir la lesión.



El jugador renunció a su salario durante el tiempo de inactividad en el club y se desvinculó del United el 30 de junio, antes de firmar, el 24 de agosto, un contrato por una temporada.