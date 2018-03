El brutal consejo de Maradona a Messi para patear bien los tiros libres

Lionel Messi sin duda es un crack para hacer tiros libres y se puede decir que es uno de los más efectivos de la actualidad.

Ayer en el juego del Barcelona ante el Atlético hizo una verdadera obra de arte, que fue suficiente para darle los tres puntos a su equipo.

Fernando Signorini, expreparador físico de la selección de Argentina, reveló en una entrevista el consejo que le dio Diego Maradona a Messi, que al parecer le sirvió mucho para tener buenos resultados con las faltas.

"Comienzo a caminar donde estaba Diego y en ese momento veo que Leo toma la pelota, la pone en el ángulo izquierdo del área mirando al arco de frente y la pelota se va a la izquierda y arriba, tres metros para cada lado. Entonces Leo se gira y con un gesto de claro fastidio, de bronca, se da la vuelta para irse al vestuario", comenzó Signorini en una entrevista con La Sexta.

"Voy y le digo 'No', y le abrazo. No me vas a decir que vos, que vas camino de ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, te vas a ir al vestuario con esa porquería", continúa relatando.

Y luego, Diego Maradona apareció en escena. "Escucho la voz de Diego: 'Leíto, Leíto, vení".

Pone la pelota en el mismo lugar y de un modo muy paternal le dice: 'Escuchame, cuando vos le entrás a la pelota, no le saques el pie tan rápido, porque si no ella no sabe lo que vos querés. No hay que tratarla de cualquier manera. Uno tiene que darle a entender lo que uno quiere porque ella lo va a entender", relató Signorini.

Messsi no era para nada bueno hace unos años para lanzar faltas, pero desde 2009, que fue cuando Maradona le dio el consejo, las cosas cambiaron.