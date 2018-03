Balotelli "explota" contra Alves por sus palabras sobre la muerte de Astori

"Cada día mueren niños de hambre y no se le da tanta trascendencia. Sus muertes son igual de trascendentes".

Estas palabras fueron de Dani Alves, jugador del PSG, que ha siedo muy criticado por el momento y por las formas en las que se refirió a la muerte de Davide Astori.

Muchos están de acuerdo con él, como es el caso de Mario Balotelli, pero el jugador italiano considera que en este momento se tuvo que haber guardado para él esas declaraciones.

"Está claro que muchos pensamos como él, pero creo que no tocaba decir eso en estos momentos de dolor. Se lo tendría que haber quedado para él", ha asegurado Balotelli.

Pero no termina ahí, Súper Mario ha sido más contundente añadiendo que: "Tendría que haber dado sus condolencias y no soltar toda esa mierda. No puedes hacer esos comentarios con una muerte tan reciente y dolorosa".

Balotelli explotó contra Alves por sus declaraciones, que no ha gustado a muchos seguidores de la Fiorentina en Italia.

"No podré ir al entierro porque estaré entrenando, pero me hubiera gustado estar porque fue mi compañero en la selección", concluyó Mario sobre Astori.