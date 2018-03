Julian Draxler explota y arremete contra el PSG y Unai Emery

"Sin ímpetu, sin explosión..." Las palabras muy críticas del alemán Julian Draxler sobre la táctica del París SG el martes ante el Real Madrid (1-2), en la cadena alemana ZDF, fueron muy reproducidas en los medios, que las interpretaron como un ataque directo al técnico Unai Emery.

"Al Real Madrid hay que presionarlo cuando has perdido 3-1 en la ida, y no circular el balón con calma a la espera de que llegue el gol", lanzó el delantero alemán, que entró en juego en el minuto 76, cuando el resultado era de 1-1 y el PSG jugaba con 10.

"Creo que habríamos debido presionar al adversario desde el pitido inicial, y no lo hicimos. Por ello nuestra eliminación es merecida", señaló en declaraciones a la página de internet Welt.de, que tituló: "Draxler ataca a su entrenador".

Después de la igualada, con cero a cero en el marcador, el PSG debía anotar dos goles para remontar la eliminatoria. "En ese momento me dije, quizá hay que apretar el acelerador y jugar al ataque, pero no sé lo que pasó exactamente. Estoy sorprendido y amargado", explicó el internacional de la Mannschaft.

"Cuando disputamos un partido como hoy (martes), sin ímpetu, sin explosión, es evidente que no podemos superar al Real Madrid", indicó.

EL GASTO EN FICHAJES DEL PSG

El alemán ha sido duro debido a que el club ha invertido 400 millones para poder campeonizar en Champions, pero no alcanzó ni siquiera los cuartos de final.

"Merecimos ser eliminados. Este verano gastamos 400 millones de euros y se dijo que era para cambiar. Al final ni pasamos de ronda".

Draxler se ha mostrado desconcertado con la decisión Emery de meterlo hasta el minuto 76 en lugar de Ángel di María: "No sé lo que pasó, estaba sorprendido y enfadado. Él (Emery) no se inmutaba y no lo entendía. El 1-1 no cambió nada para nosotros. Creía que debíamos seguir presionando y jugar al ataque".