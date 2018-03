Concacaf define los emparejamientos para Liga de Naciones

La Concacaf presentó la Liga de Naciones, anunció los detalles de su estructura y los cruces de la primera ronda del torneo.

En esta primera fase participan 34 selecciones y los cruces se definieron mediante sorteo. Los partidos se jugarán de septiembre 2018 hasta marzo 2019.

Los resultados de la Clasificatoria de la Liga de Naciones serán compilados en una tabla global, posicionando a los equipos participantes 1-34 con base en los puntos ganados, la diferencia de goles, y las series de desempates adicionales.

La tabla será utilizada para dividir a los equipos por nivel en las Ligas A, B, y C, para la primera edición. Los seis mejores equipos de la tabla global se unirán a los seis participantes de la Ronda Hexagonal Clasificatoria de la Copa Mundial en la Liga A (Honduras, México, Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y Costa Rica), los siguientes 16 equipos se clasificarán para la Liga B, y los equipos restantes serán asignados a la Liga C.

Honduras está clasifica a Copa Oro 2019

Los mejores diez finalistas en la tabla se unirán también a las seis naciones de la Ronda Hexagonal de la Copa Mundial, en la Copa Oro 2019, que ha sido recientemente expandida a 16 equipos, proporcionando a más Asociaciones Miembro de Concacaf un mayor acceso al fútbol de primer nivel.

Los organizadores buscarían que el ganador de este certamen pudiera enfrentarse al resto de los triunfadores alrededor del mundo que celebran este misma competencia, como es el caso de la UEFA.

Formato

La Liga A (donde está clasificada Honduras) constará de cuatro grupos de tres equipos. Los ganadores de cada grupo de Liga A se clasificarán al Campeonato Final de la Liga de Campeones de Concacaf, el cual determinará el campeón de la nueva competencia. Los equipos inferiores de cada grupo de la Liga A serán relegados a la Liga B para la siguiente edición del torneo.

La Liga B consistirá en cuatro grupos de cuatro equipos. El ganador de cada grupo de la Liga B será promovido a la Liga A, y los equipos inferiores de cada grupo de la Liga B serán relegados a la Liga C para la próxima edición. La Liga C consistirá en las restantes Asociaciones Miembro divididas en cuatro grupos. El ganador de cada grupo de la Liga C será promovido a la Liga B.

Los bombos sorteados:

En base al Índice de Posiciones de CONCACAF, todos los equipos elegibles fueron divididos en cuatro bombos (A, B, C, y D).

Bombo A: Jamaica, Canadá, Haití, El Salvador, Martinica, Cuba, Guyana Francesa, y Guadalupe

Bombo B: Nicaragua, St. Kitts & Nevis, Curasao, Surinam, Antigua & Barbuda, República Dominicana, Bermuda, Guyana y Belice

Bombo C: Bonaire, Granada, St. Vincent & Las Granadinas, St. Lucia, Barbados, Puerto Rico, Bahamas, Dominica y Aruba

Bombo D: Islas Caimán, Turcos & Caicos, Montserrat, Islas Vírgenes de U.S., Saint-Martin, Sint Maarten, Anguilla e Islas Vírgenes Británicas