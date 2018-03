El Red Bulls sorprende y vence al Tijuana con doblete de Wright-Phillips

El New York Red Bulls de la MLS estadounidense sorprendió y se impuso este martes como visitante por 0-2 a los "Xolos" de Tijuana, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Los dos tantos fueron obra del inglés Bradley Wright-Phillips en el minuto nueve y 67, ventaja que no es definitiva y que el Red Bulls deberá ampliar en su casa, si busca avanzar a semifinales.

El inglés aprovechó dos descuidos de la defensa de Tijuana para rematar en dos ocasiones dentro del área.

En el primer tanto, el Red Bulls avanzó por la banda izquierda y mandó un centro que un defensa del Tijuana no pudo despejar y el balón quedó a merced de Wright-Phillips, quien remató con la derecha dentro del área chica.

En el segundo, el inglés recibió un balón por la izquierda, entró al área y entre tres defensas del Tijuana disparó con la pierna derecha, por abajo, para sorprender al portero del equipo mexicano Gibrán Lajud.

Por los visitantes destacó el portero Luis Robles, de origen puertorriqueño, quien intervino en varias ocasiones para detener y desviar remates de jugadores locales como los argentinos Damián Pérez e Ignacio Rivero y el paraguayo Pablo Aguilar.

El Tijuana intentó la reacción y en el segundo tiempo Rivero empujó un balón, que pegó en el travesaño, pero el abanderado consideró que estaba adelantado y anuló el gol que había sido anotado en posición legítima.

Tras la acción cayó el segundo tanto del Red Bulls que se mostró como un equipo ordenado, se defendió en bloque y no resultó un rival accesible para el Tijuana. Este atacó por todas las zonas y su ofensiva pasó lista por completo con remates, pero que, en la última jugada, no fue efectivo y no pudo doblegar a un sublime y efectivo Luis Robles.

El Red Bulls se llevó ventaja de dos goles como visitante y sin tanto en contra, que si sabe administrar en su casa podrían ser suficientes para avanzar a la etapa de los cuatro mejores.

El duelo de vuelta se jugará el 13 de marzo en la Red Bull Arena de Nueva Jersey.