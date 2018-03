¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League?

Aún no se conocen los otros cuatro clasificados a los cuartos de final de la Champions League pero sí las fechas de cuándo se jugarán estos partidos.



Después de que se conozcan los ocho equipos que acceden a la siguiente ronda, se realizará el sorteo para establecer los emparejamientos. Esto ocurrirá el 16 de marzo.



Las fechas para la disputa de los compromisos de cuartos de final serán el 3 y 4 de abril, los partidos de ida, y el 10 y 11 de abril, los de vuelta.

Clasificados a cuartos de final:



Juventus (Italia)



Manchester City (Inglaterra)



Liverpool (Inglaterra)



Real Madrid (España)

Otras llaves de donde saldrán los otros cuatro:

Sevilla (España) vs. Manchester United (Inlgaterra)



Shakhtar (Ucrania) vs. Roma (Italia)



Chelsea (Inglaterra) vs. Barcelona (España)



Besiktas (Turquía) vs. Bayern Munich (Alemania)