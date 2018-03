Zidane lo admite: ''Neymar encajaría en el Real Madrid''

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, fue consultado sobre el posible regreso de Neymar al fútbol español y respondió que no quiere hablar de jugadores que no son de su equipo aunque reconoció que el brasileño ''encajaría en cualquier club como el Madrid debido a su gran nivel''.

El entrenador francés solo se pronunció al presunto precio que estaría solitando el PSG (400 millones de euros) si el delantero desea regresar a España.

''De los 400 millones, pagaron 222 millones por Neymar, es lo que hay. Cuando me compraron (en 2001) por 72 millones, a mí me parecía una locura, y más o menos diez años después son 222 millones, puede ser que dentro de otros diez años van a ser 400, o antes, no lo sé'', añadió este viernes en rueda de prensa.

Desde Cataluña, el diario Mundo Deportivo afirma que Neymar "se ha ido ofreciendo con reiteración para regresar al club azulgrana" a partir del verano de 2019.

"Neymar ha llegado a preguntar a gente de peso en el Barça qué debería hacer para regresar admitiendo su errónea apuesta de ir al PSG", según MD.

"También hay quien cree que este ofrecimiento, difícil de aceptar, es una coartada para justificar su futura marcha al Madrid", alegando una eventual negativa azulgrana, apuntó la misma fuente.