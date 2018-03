Faitelson pide que lo dejen en paz por el puñetazo que recibió de Cuauhtémoc Blanco

El polémico periodista mexicano David Faitelson salió nuevamente al paso y pidió a sus seguidores de Twitter que ya lo dejen en paz por el golpe que recibió hace exactamente 15 años por parte de Cuauhtémoc Blanco.

Ha pasado mucho tiempo desde que el comunicador ha sido objeto de burlas por un sector de los aficionados tras el inconveniente que tuvo contra el ex futbolista en el Estadio Luis 'Pirata' Fuente.

''El golpe fue en la nariz, pero no era para mí, era para el programa Ventaneando, yo no me metí con Galilea (Montijo) ni nadie. Estaba siguiendo una bronca en el estadio de Veracruz y Cuauhtémoc se metió el vestidor. Yo me pegué a la pared para poder ver bien lo que pasaba y ahí salió por la ventana y me pegó'', contó Faitelson.

Según cuenta el periodista deportivo, Blanco le ofreció disculpas unas semanas después: ''Es un tipo que ya lo superó y yo también ya lo superé''.

Esta polémica surgió en marzo del 2003 en el Estadio Luis 'Pirata' Fuente, cuando Cuauhtémoc se acercó a una ventana y le pegó con mano cerrada a Faitelson por presuntos problemas entre ambos, pero finalmente lograron superar este incidente.