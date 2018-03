Ramos tras su peculiar momento ante el Eibar: ''Típico apretón; Salir, entrar y de vuelta a la carga''

Típico apretón. / Nature calls.? Salir. Entrar. / Out & back in. ??‍♂ Vuelta a la carga. / Reload. ? Gol del equipo. / Team goal. ⚽️ ➕3⃣ Y vuelta a casa. / Back home. ? ¡Seguimos! / Let's keep it up.? #HalaMadrid

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Mar 10, 2018 at 6:56am PST