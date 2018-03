El sufrimiento que vive Mertesacker: ''Vomito o tengo diarrea antes de los partidos''

El defensor del Arsenal, Per Mertersacker, confesó en una entrevista concedida al portal Der Spiegel el mal momento que ha tenido que vivir en los últimos años como futbolista profesional.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA INGLESA

Mertesacker reveló que ''debido a la presión y a las expectativas que tiene la gente vomito antes de los partidos o tengo diarrea. Es como simbólicamente mi cuerpo dijera: esto es vomitivo''.

El central de 33 años también explicó que ''mi cuerpo está roto, ya no siento placer en jugar. Ahora mismo en el Arsenal prefiero estar sentado en el banquillo y más incluso en la grada''.

''Segundos antes del pitido inicial de los partidos me entran náuseas. Una vez tragué tan fuerte la bilis que los ojos me lloraban'', expresó el 104 veces internacional con la Selección de Alemania.

''Soy consciente de que los futbolistas tenemos privilegios, pero llega un momento en que te das cuenta de que es una carga física y mental, de que ya no disfrutas sino que simplemente tienes que rendir, incluso estando lesionado'', dijo.

“Todos piensan que es un drama cuando eres baja por lesión: al contrario, porque solo así puedes descansar un poco. He explicado muchas veces que tengo la sospecha de que algunas de las lesiones que he tenido tiene un trasfondo psicológico, que el cuerpo intenta dar paz a la cabeza. Pero nadie lo ha investigado nunca'', señaló el capitán de los 'Gunners'.

“En el Mundial en casa (Alemania-2006) me sentí decepcionado por nuestra eliminación en semifianles, claro, pero sobre todo me sentí aliviado. Pensé: ya está, por fin ha terminado todo'', declaró

Por último, Mertesacker manifestó que ''cuando me retire, al fin seré libre. Aunque no me arrepiento de haberme hecho futbolista profesional, aunque vomite antes de cada partido y aunque tenga que hacer recuperación 20 veces''.

''Un consejo: que los jóvenes futbolistas no se centren solo en el fútbol, que estudien, que diversifiquen sus vidas'', sentenció el defensor, que llegó al Arsenal en 2011.