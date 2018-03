Las declaraciones escandalosas de Chilavert sobre Ballack: "Tenía olor a cabra"

El exguardameta José Luis Chilavert es muy recordado por su gran calidad frente a los tres palos y también por la magia que tenía para ejecutar tiros libres.

Chilavert se ha envuelto en la polémica por unas declaraciones escandalosas sobre Michael Ballack. Y no solo eso, también recordó uno de sus tantos momentos polémicos.

El exportero explicó por qué escupió a Roberto Carlos en la cara tras el partido entre Paraguay y Brasil por la Eliminatorias del Mundial 2002.

"Me provocó. Ese partido nos robaron, el árbitro era alemán ¿qué hace en una eliminatoria sudamericana? Roberto Carlos pateaba de todos lados sin hacer gol, al final se me acercó y me dijo 'Indio, les ganamos 2-0'. Por eso le escupí", confesó el arquero con diálogo en ESPN.

Luego, el ídolo del club Vélez de Argentina, contó una peculiar anécdota sobre el aseo del alemán Ballack durante la Copa del Mundo de Corea y Japón. Afirma que el jugador tenía un olor desagradable.

"El olor que tenía era terrible. Struway marcaba a Ballack, el mejor jugador en ese momento. Pero no se podía estar cerca de él, el olor a cabra que tenía era terrible. No sé si era una estrategia. Tendría que haber usado desodorante o un limón", confesó el paraguayo.