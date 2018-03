Busquets: ''Neymar es el protagonista de su supuesto regreso al Barcelona''

Sergio Busquets, mediocapista del Barcelona, habló en rueda de prensa previo al partido de este miércoles contra el Chelsea por la vuelta de los octavos de final de Champions y se pronunció sobre la presunta vuelta de su ex compañero Neymar a la Liga Española.

Técnico del PSG insiste en que Neymar no se marchará al Real Madrid

Partido contra el Chelsea en el Camp Nou

Será un partido muy duro, exigente, trabajado. Jugamos contra el campeón de la Premier, un equipo con un sistema muy marcado. Intentaremos tener la pelota para generar ocasiones, aunque será difícil porque defienden casi todos en su campo. Intentaremos no especular, pero es cierto que nos vale el 0-0.

Iniesta es duda

Sabemos lo que aporta Andrés en todo los aspectos. Le puedes dar la pelota porque siempre sabes lo que va a hacer. Esperemos que se encuentre bien en el entrenamiento y que la última sensación sea positiva.

Willian, ¿la arma más peligrosa del Chelsea?

Es un gran jugador, de los mejores. Hay que prestarle atención, pero también están Hazard, Morata y por supuesto Pedro.

Posible regreso de Neymar

Pregunta para él. Ahora es jugador del PSG, no está aquí. No voy a hablar de supuestos. Tenemos un partido muy importante mañana para desviarnos.

Entonces lo de Neymar son supuestos

A mí no me ha dicho nada. Y si me lo hubiera dicho, no lo diría. Son supuestos. Nadie se ha pronunciado. El protagonista es Neymar.

Las declaraciones de André Gomes

Sabíamos algo, pero no hasta este punto porque es un tema personal. Los compañeros hemos intentado ayudarle todo lo posible. Como afición debemos dar un paso adelante y ser más positivos. El runrún no es bueno para nadie. Debemos ir todos a una si queremos ganar los títulos.