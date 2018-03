Valverde: ''Lo que ha hecho André Gomes es un acto de valentía''

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, elogió en rueda de prensa a su futbolista André Gomes luego de que el portugués rompiera el silencio y declarara que etá viviendo ''un infierno'' esta temporada con el club azulgrana.

André Gomes: ''No me siento bien en el campo, no lo estoy disfrutando''.

''Lo que ha hecho André es un acto de valentía. Siempre tenemos respeto por no transmitir inseguridad o debilidad y hacerlo es un acto de valentía'', explicó el técnico sobre las declaracioes del mediocampista.

''No es algo nuevo ni es el único caso, es algo que nos ha pasado o nos pasa a todos. Es algo que hay que afrontar de cara, ir tirando y empujar hacia delante. No es algo que no me haya encontrado a lo largo de mi carrera'', confesó Valverde.

Asimismo fue consultado si el portugués será titular ante el Chelsea en la vuelta de los octavos de fina de Champions, que se disputará este miércoles en el Camp Nou.

''Si el entrenador lo considera oportuno, pues sí lo está. Es cuestión de avanzar. André tiene muchas cualidades, a ver si será mañana cuando las muestre y nos las vayamos a perder'', expresó Valverde.

''El entrenador está siempre para ayudar. Estamos para ayudarle y le ayudamos'', sentenció el técnico azulgrana, aclarando que siempre intenta hablar con sus jugadores por si tiene algún problema.