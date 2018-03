Repasá el minuto a minuto de la jornada de Champions League

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE LA JORNADA DE CHAMPIONS

Gracias por seguir lo más importante en esta jornada de Champions. ¡¡¡Sevilla y la Roma, clasificados a cuartos!!!

La Roma también está en cuartos de final, ya que venció al Shakhtar 3-2.

¡TERMINÓ EL PARTIDO! El Sevilla sorprende al Manchester United y lo elimina de la Champions League. El marcador final fue de 1-2.

90+1' ¡PERDONÓ EL SEVILLA! Ben Yedder falló solo en un mano a mano contra De Gea. La que tuvo el francés.

Se agregan tres minutos para el final del partido.

84' ¡GOOOOOL DEL MANCHESTER UNITED! Lukaku pone el descuento. 1-2 lo sigue ganando el Sevilla.

79' ¡GOOOOOLLLL DEL SEVILLA! Otra vez el delantero Ben Yedder pone el segundo para la visita. Se cae el United.

74' ¡GOL DEL SEVILLA! Ben Yedder se mete dentro del área y con un derechazo vence a De Gea.

59' Cambio en el United: Sale Fellaini y en su lugar ingresó el francés Paul Pogba.

52' ¡GOL DE LA ROMA! El equipo local está consiguiendo el pase a cuartos gracias aun gol de Dzeko. 2-2 es el global.

51' ¡CONTESTA EL UNITED! Lingard recibe pase de Lukaku y dispara directo al arco, pero Rico otra vez la manda al córner.

47' ¡LA TUVO EL SEVILLA! Correa recibe desde la banda derecha y cuando intenta rematar, se cruza Bailly para evitar su disparo.

¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO! El United empata contra el Sevilla en la vuelta de los octavos de final de Champions.

45' ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! El United y Sevilla todavía no se hacen nada en Old Trafford.

40' Sigue dominando el cuadro de Mourinho. Los 'Diablos Rojos' buscan el primero.

37' ¡CERCA EL UNITED! Fellaini entró al área, sacó un remate con pierna derecha, pero Rico la mandá al tiro de esquina.

35' Permanece el 0-0 en Old Trafford. Cabe señalar que Ibrahimovic no está jugando debido a que no se encuentra recuperado totalmente de su rodilla.

30' Partido muy disputado en el mediocampo. Los de Mourinho no encuentran el camino para llegar con claridad al arco de Rico.

25' Tiro de esquina para el Manchester United, que despejó la defensa del Sevilla por medio de Escudero.

20' Despierta el United, que domina más el balón en los últimos minutos, pero sin claridad hacia el arco rival.

14- Se aproxima el Sevilla a le meta de los 'Diablos Rojos', pero sin claridad.

10' Primeros diez minutos en ambos partidos y el gol se hace esperar.

8' ¡CERCA! Tiro de esquina de Ever Banega y Correa la peina, para meter peligro en la portería de De Gea. Seguimos 0-0

5' ¡AMARILLA! Ever Banega es amonestado por una fuerte entrada sobre Alexis Sánchez. Se reciente el chileno.



1' ¡Comenzó el partido! Manchester United se mide ante el Sevilla en la vuelta de los octavos de final de Champions.

Salen los equipos al 'Teatro de los Sueños' para dar entrada al himno de la Champions League.

Cabe señalar que Sevilla empató a cero goles con el United en la ida disputada en el Sánchez Pizjuán mientras que la Roma perdió en Ucrania (2-1) y tendrá que hacer un partido perfecto para remontar ante su afición.

Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Young; Lingard, Fellaini, Matic, Rashford; Aléxis y Lukaku.

Sevilla: Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Sarabia, N'Zonzi, Banega, Correa, Mudo Vázquez y Muriel.

Roma: Alisson, Kolarov, Fazio, Manolas, De Rossi, Nainggolan, Strootman, Florenzi, Ünder, Džeko, Perotti.

Shackhtar: Pyatov, Rakitskiy, Ismaily, Butko, Ordets, Marlos, Stepanenko, Taison, Bernard, Fred, Ferreyra.