La Super Liga de Europa, el torneo que amenaza con reemplazar a la Champions League

Europa podría estar a las puertas de recibir un nuevo torneo de clubes donde pueden participar equipos de las cinco ligas más importantes del Viejo Continente y hacer olvidar a la Champions League.

Esta idea la está planteando el empresario estadounidense Stephen Ross quien en el 2013 ya logró organizar la International Champions Cup, el famoso torneo de verano que se realiza cada año en Estados Unidos y donde participan los equipos más importantes.

Ahora el propietario de los Miami Dolphins (equipo de fútbol americano de la NFL), tiene un proyecto gigantesco y es la de reemplazar la Champions League por la Super Liga de Europa.

Según información de Sportbild, prestigioso diario alemán, Ross quiere hacer una liga privada con 24 equipos donde no se contemplan descensos ni ascensos y se perfila únicamente para los mejores del continente y que son las ligas de España, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia.

Su funcionamiento no entraría en conflicto con los campeonatos nacionales, informa Sportbild.

Una de las ventajas para esta Liga es que no habrá ninguna restricción económica ya que no se impondrán multas ni sanciones por el endeudamiento en fichajes, o sea no existe el fair play financiero como lo regula la Uefa.

Actualmente el PSG está luchando por evitar una sanción a raíz de las contrataciones de Neymar y Mbappé.

La UEFA no podría tomar represalias contra los equipos federados que se marchasen de la Champions League y se integrasen en esta nueva competición.

Para ello, alude a un reciente dictamen de la Comisión Europea, que dio cobijo a dos patinadores holandeses frente a la ISU, la federación internacional, que quiso prohibir su participación en otros torneos fuera de su 'jurisdicción'. Esto deja en nada la posible amenaza de la UEFA a los equipos que dejasen la Champions por esta nueva Súper Liga....y da esperanzas al proyecto de Stephen Ross.

La idea de una Súper Liga europea ya fue tanteada por la ECA, la asociación de clubes, pero tras conversaciones con la UEFA, que nunca quiso dar luz verde a este nuevo trofeo, se llegó a un acuerdo: reformar tanto la Champions como la Europa League en el tramo 2018-2021.

Tan solo semanas después de oficializarse los cambios en ambas competiciones, la tentación vuelve a aparecer para los grandes conjuntos del continente. Y viene del otro lado del Atlántico.