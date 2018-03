La ex de Jesé y sus últimas y durísimas palabras contra el exReal Madrid

Como sorpresa llegó la separación de Jesé Rodríguez con la preciosa Aurah Ruiz. Desde ese día, todos se dieron cuenta de lo mal que estaba la relación.

Y es que ambos, desde la ruptura, no han hecho otra cosa más que tirarse con todo en sus plataformas de redes sociales, dejando al descubierto interioridades de lo que fue y es su maltratada relación.

Aurah es madre de su hijo, Nyan, y ahora, ya separados ha criticado con bastante furia al actual jugador del Stoke City por la poca atención que le está prestando en la lucha del pequeño contra una enfermedad que le tiene ingresado desde su nacimiento en un hospital.

La mujer se ha tomado mucho tiempo para exteriorizar por las redes sociales varios mensajes para dejar constancia de cómo está actuando Jesé en el cuidado de su hijo.



"Paséate en avión privado. Sube fotos con un cordón de diamantes de miles de euros mientras que la poca ropa de tu hijo se lava en un fregadero a mano y se tiende en sillas en la habitación de un hospital. Sigue gastándote en tus amigos los viajes, comprándote coches y ropa de marca. Mientras, tu hijo pasando necesidades”, escribía Aurah Ruiz.

Jesé estuvo en París acompañado de Aurah Ruiz, cuando aún eran pareja.

Luego añade: "Mientras yo me hago cargo de nuestro hijo sin ningún tipo de ayuda tuya. No estás, pero aun sabiendo que estoy trasladada por una hospitalización te has dedicado a hacernos daño. Primero te encargaste de quitarme el único lugar que tenía para descansar; después, la única empresa que me podía traer comida al hospital, aun sabiendo que si no descanso ni como no puedo atender a nuestro hijo".



Los ataques de la expareja del que fuera canterano y jugador del Real Madrid no quedaron ahí y remató la carta con un párrafo bastante cruel.

"Acto seguido me dijiste que mis amigas y mi familia pagasen todo. Mi familia hace un esfuerzo para coger aviones casi cada semana después de estar agotados por sus trabajos, todo porque tú no estás para hacer tus turnos. Porque ellos de verdad sí son humanos y quieren a Nyan", cerró escribiendo.