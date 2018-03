HeungMin Son del Tottenham dejaría de jugar al fútbol por dos años

El talentoso futbolista surcoreano HeungMin Son del Tottenham podría dejar la práctica de este deporte debido a que en su país el servicio militar es obligatorio y más ahora que hay una enorme tensión política entre Corea del Sur y Del Norte.

El tiempo que podría perderse el jugador depende de que rama de la milicia elija. Para el ejército son 21 meses, en la marina son 23, dentro de la fuerza aérea es un año y en la marina hasta dos años.

Según el diario The Sun de Inglaterra, el mediocampista debe por obligación cumplir el tiempo de servicio militar y en caso de no cumplirlo se le condernará a dos años de cárcel.

Pero, hay una opción para que Son pueda evitar esos dos años y esa condición sería cumplir un buen papel con la selección de Corea del Sur que se le avecinan el Mundial de Rusia, los Juegos Asiáticos y la Copa Asiática.

En caso de tener un buen desepmeño, Son se salvaría de los dos años de milicia.

Pero en caso de tener que cumplir con esta obligación, Son se perdería las temporadas 2019-2020 y la 2020-2021 de la Premier League de Inglaterra.