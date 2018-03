Marcos Alonso: "A jugadores como Messi no les puedes dar ni un metro"

Marcos Alonso, lateral del Chelsea, lamentó este miércoles la eliminación de su equipo en octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Barcelona, y aseguró que a "jugadores como Leo Messi no les puedes dar ni un metro".

El Barcelona, con un doblete de 'La Pulga' y un tanto de Ousmane Dembélé, goleó al Chelsea en el Camp Nou (3-0) y reservó su billete para cuartos de la máxima competición continental con un marcador global de 4-1.

"Ellos tienen a Messi y fueron mejores, aunque creo que competimos muy bien en los dos partidos. Si recibes goles rápidos y no aprovechas tus oportunidades contra el Barcelona no es fácil", señaló Alonso al término del choque en la cadena BT Sport.

"Sabíamos que tienen grandes jugadores, como Messi, y que no les puedes dar ni un metro porque te crean de la nada y te marcan. No tuvimos suerte en sus primeros dos goles y nos topamos tres veces con los palos; hemos tenido oportunidades en los dos encuentros de la eliminatoria. Ellos fueron mejores, pero no tuvimos suerte", explicó.

Alonso lamentó que su equipo no aprovechara sus oportunidades en los primeros 45 minutos y dijo que "en un estadio como el Camp Nou es muy difícil remontar un 2-0".

"No estuvieron cómodos en la primera mitad, pero nosotros no aprovechamos nuestras oportunidades. Pudimos irnos con 2-2 al descanso. Sin embargo, se pusieron 2-0 arriba y ante un equipo así y en un estadio así es muy difícil remontar", comentó el lateral