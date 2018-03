Courtois: "El primer gol ha sido fallo mío, no me esperaba el tiro de Messi"

El portero del Chelsea Thibaut Courtois lamentó la eliminación en Liga de Campeones a manos del FC Barcelona (3-0) y asumió que el primer gol fue su fallo porque "no" se "esperaba" el lanzamiento de Lionel Messi para marcar el 1-0 a los dos minutos de partido.

"Creo que hemos jugado dos buenos partidos. Hemos tenido ocasiones y mala suerte con los palos. Al final los cuatro goles de toda la eliminatoria han sido errores nuestros. No me esperaba el tiro de Messi, es lo malo de ser alto", indicó Courtois en declaraciones a beIN Sports.

"Todo eso lo hemos pagado caro, además de las ocasiones sin meter. Esto creo que resume cómo han sido los dos partidos. Obviamente no quieres empezar 1-0 a los dos minutos, pero cuando sabes que va a ser una noche dura el gol no cambia mucho el partido. Teníamos que marcar de igual manera", añadió el portero belga, que se deshizo en elogios con Messi.

"Messi es Messi, siempre va a querer trofeos, es su naturaleza, no puedes marcarle a nivel indivudal porque el Barça siempre encontrará un hombre libre si dejas espacios", añadió el ex del Atlético, que no quiere lamentarse más con los palos. "Son parte del fútbol. Igual que el primer gol. Me puede tocar y salir, pero acaba entrando", relató.

Por último, preguntado por el futuro, el portero belga no quiso responder sobre esto. "No creo que haya que hablar de eso hoy, también por el fallo mío. Además, el domingo es la FA Cup que queremos ganar y pelear para entrar en Champions", finalizó.