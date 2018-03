Messi y su sueño en Rusia: "Me imagino levantando la Copa del Mundo"

Messi está viviendo un momento de ensueño con el Barcelona, a punto de ganar todos los títulos que está disputando, lo que significa que llegará en gran forma al Mundial de Rusia.

El delantero tiene esa asignación pendiente, pero en una entrevista ha revelado los sueños y dice que llegará su momento en Rusia donde llega presionado tras perder la final con Alemania en Brasil 2014.

"Lo que me imaginé siempre, poder estar en esa final, poder ganarla, poder levantar la copa, es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte todavía, por eso también el llanto del 2014, sabemos la dificultad que tiene ganar un Mundial y quedarnos tan cerquita fue doloroso. Un mundial es muy difícil y nosotros estuvimos a tan poquito de cumplir ese sueño que fue duro", dijo.

Muchos críticos piensan que a Messi solo le falta ganar un Mundial para ser considerado el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Leo tiene una respuesta a esa pregunta.

"Ojalá sea un gran Mundial para nosotros, que mi deseo es el deseo de todos ustedes, de que podamos vivir algo similar a lo del 2014 que fue una experiencia inolvidable, no solamente para nosotros sino para el país. De la manera que se vivió ese Mundial, la cercanía, poder estar presente en casi todos los partidos de la Selección y que el resultado sea parecido pero esta vez levantando la copa, que es el sueño de todos", comentó al canal argentino América TV.

Pero el astro del Barcelona dejó algo claro: "No es fácil. Ganar un Mundial no pasa siempre. Podés llegar a hacer todo bien y así y todo no conseguirlo, como nos pasó a nosotros en el 2014, que creo que hicimos prácticamente todo bien y por detalles no se nos dio… Pero que vamos con muchas ilusiones, muchas ganas de poder conseguir y llevar la Copa para Argentina. Dios quiera que nos ayude y así sea…".