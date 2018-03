El Bayern no dejará marchar a Lewandowski, según "Kicker"

El Bayern Múnich no dejará marchar al polaco Robert Lewandowski a finales de esta temporada, independientemente de la cantidad que ofrezcan otros clubes para que el jugador pueda rescindir su contrato que vence en 2021, según informaciones de la revista "Kicker".



El "Kicker" asegura que, pese a los rumores que circulan acerca de un acuerdo previo entre Lewandowski y el Real Madrid, la cúpula del Bayern tomó la decisión de que no habrá negociación de ningún tipo.

Por otra parte, el diario muniqués "Merkur" ha asegurado que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le ha asegurado a su homólogo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, que no ha habido ningún contacto ni con Lewandowski ni con su agente.



Menciona este medio que el Bayern está al tanto de que el Manchester United está interesado en el delantero pero no tiene constancia de un interés de parte del Real Madrid.



La decisión de la cúpula del Bayern, sin embargo, cerraría también la posibilidad de una marcha de Lewandowski al club inglés.



No obstante, la publicación alemana matiza su información al decir que "habrá que ver si la decisión se mantiene si un club pone sobre la mesa una megaoferta que esté claramente por encima de los 100 millones de euros".