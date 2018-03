Dardo de Verratti: ''Messi protesta señalando al árbitro en la cara y nunca es castigado''

El mediocampista del PSG, Marco Verratti, concedió una entrevista para el portal italiano la Gazzetta dello Sport, donde se refirió a la eliminación del equipo parisino en Champions, sobre Neymar y además de los rumores con el Barcelona.

Eliminación en Champions contra el Real Madrid

El Madrid es un adversario pesado, pero estábamos convencidos de pasar. El PSG no está tan lejos del Madrid. Después ciertos episodios marcaron la diferencia. Puede que Cristiano no hiciera mucho en la ida, pero marcó dos goles.

Hizo falta la presencia de Neymar en la vuelta

Es como quitarle a Messi al Barça, son jugadores que suponen el 30% de un equipo. Tenemos suerte de que esté con nosotros, se ha pagado una fortuna porque es un fenómeno.

Continuará Neymar en el PSG

Para conseguir grandes objetivos hacen falta grandes jugadores. Con él todo es más fácil.

Críticas por las sanciones arbitrales

Contra el Madrid me equivoqué, pero fue una roja por frustración. A veces los árbitros deberían ser más tolerantes. Tuve una reacción desproporcionada, pero no insulté a nadie mientras que Messi protesta señalando con el dedo al árbitro en la cara y nunca es castigado. Aún así debo mejorar.

Su futuro

He leído que Raiola (su representante) me ha ofrecido al Barcelona y es falso. He hablado con los directivos y saben lo que pienso. Las cosas están claras, he decidido quedarme. Tengo la idea fija de ganar con el PSG, que me ha hecho crecer también como persona.

El partido del Real Madrid contra la Juventus en cuartos

Es difícil para la Juve, pero no imposible. Pueden lograrlo, aunque el Madrid sabe sufrir. Es peor para la Roma. El Barcelona ha mejorado mucho también en defensa.