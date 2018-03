Wanda Nara, optimista de cara a la renovación de contrato de Icardi

La mujer y representante del argentino Mauro Icardi, Wanda Nara, ha asegurado que tiene "confianza en la renovación" de contrato de su marido con el Inter de Milán y explicó que ambas partes están serenas.



"Estamos muy relajados. Tenemos confianza en la renovación y cuando me veo con el director deportivo (del Inter, Piero Ausilio) en el estadio reímos y bromeamos", afirmó Nara en una entrevista publicada este martes por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

"A veces para bromear le digo que cada día que pasa (Icardi) vale más. Pero hay serenidad, ninguna tensión", agregó.



La representante de Icardi, que superó el pasado domingo los 100 goles en la Serie A (Primera División), explicó que el internacional argentino está feliz en el Inter y que le gusta el proyecto deportivo del dueño chino del club, Zhang Jindong.



Nara destacó que los números de Icardi demuestran que está entre los mejores goleadores de Europa y que, por eso, confía en una mejora en el contrato del delantero de Rosario, que expira actualmente en 2021.



"Cuando se renueva un contrato, se hace para mejorar la situación actual. Pero no hemos pensado todavía en las condiciones ni en la cantidad económica", aseveró.



"No puedo prever el futuro, pero puedo decir que el proyecto de la familia Zhang nos gusta. Tienen ganas de crecer y quieren que el Inter vuelva entre los grandes clubes", añadió.



En la entrevista, Nara repasó además las ambiciones de Icardi de cara al próximo Mundial de Rusia 2018.



"Mauro dice que el Mundial tiene que jugarlo quien lo merece. Argentina tiene a muchos delanteros buenísimos y para ser convocados por (el seleccionador, Jorge) Sampaoli habrá que estar bien y marcar con regularidad", afirmó.



Icardi formó parte de la lista de Argentina en la fase de clasificación al Mundial, pero no ha sido citado por Sampaoli para los amistosos del 23 y el 27 de marzo contra Italia y España, respectivamente.