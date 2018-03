"No hay nadie mejor que yo", dice Cristiano Ronaldo

"Yo siempre pienso que no hay nadie mejor que yo, al menos sobre el terreno de juego", afirmó el lunes por la noche el astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, durante la gala en la que fue nombrado mejor jugador luso del año 2017 por la Federación Portuguesa de Fútbol.



"Debemos seguir pensando que somos los mejores. Yo siempre pienso que no hay nadie mejor que yo, al menos sobre el terreno de juego. Como se suele decir, siempre hay que pensar en grande", lanzó como soflama para animar a los futbolistas portugueses.

"Tanto a nivel personal como colectivo, he vivido un año de ensueño", avanzó según palabras recogidas por la prensa portuguesa.



El año pasado "fue histórico para el Real Madrid, gané cinco títulos. También el Balón de Oro, el premio The Best de la FIFA".



Pero el año pasado el nombre de Ronaldo apareció asimismo en secciones ajenas al deporte, al ser investigado por presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros en concepto de derechos de imagen, que habrían sido evadidos en paraísos fiscales.



En el plano personal, "también superé un récord", en 2017, con la llegada de tres hijos. "También fuera de los terrenos de juego me estoy acostumbrando a los récords...", bromeó Ronaldo.



El pasado mes de noviembre, el delantero portugués fue padre por cuarta vez, después del nacimiento de Alana Martina, su primera hija junto a su compañera Georgina Rodríguez. El jugador de 33 años es padre asimismo de los mellizos Eva y Mateo, nacidos en junio, y del pequeño Cristiano Ronaldo, de 7 años.