Dries Mertens, el crack que reparte pizzas en las calles de Nápoles a los que no tienen hogar

No hay duda que es crack dentro y fuera de la cancha. Dries Mertens no es solo uno de los futbolistas en mejor forma del Nápoles, sublíder de la Serie A, ahora es el ídolo de toda una ciudad.

¿Por qué lo aman tanto? No es por sus goles, sino por los actos solidarios para las personas que no tienen un hogar.

La historia la ha descubierto el 'Corriere della Sera'. Dries Mertens acababa de aterrizar en Nápoles tras un partido contra la Juventus, en una noche gélida en la ciudad italiana. En ese momento, el belga llamó a unos amigos de confianza y les pidió que compraran pizzas para repartir entre los más necesitados.

Y no fue la única vez que lo ha hecho el "14" del Nápoli. Ya se le ha visto anteriormente a Dries Mertens repartiendo pizzas por varias zonas de Nápoles y normalmente lo hace cuando su club gana: prefiere celebrar así sus éxitos antes que ir de fiesta o con sus amigos.

Dries Mertens es un gran ejemplo a seguir en Italia con sus gestos solidarios.

Tras la repercusión que ha tenido en los medios su gran gesto, el delantero belga ha salido al paso publicando en su perfil de Twitter un vídeo en el que se le ve visitando hospitales y adoptando perros sin hogar y que acompaña con el siguiente mensaje.

"He tratado de ayudar en todo aquello que podía. No era mi intención hacerlo público, pero visto que algunos periódicos han comenzado a escribirme, prefieron publicar un vídeo quizás para dar impulso a otros a hacer lo mismo. Me gustaría verte haciéndolo", comenta el belga.

Mertens siempre ha llevado a cabo estas acciones camuflado para no ser reconocido. Su intención es ayudar, no presumir.