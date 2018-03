¡Piqué revela que creó un grupo de WhatsApp con jugadores del Real Madrid!

El defensor del Barcelona, Gerard Piqué, confesó mediante un artículo titulado 'A Long Story' en 'The Players Tribune', que cuando el equipo azulgrana estaba a nueve puntos del Real Madrid en esta temporada, creó un grupo de WhatsApp con varios amigos que tiene en el equipo blanco y Selección de España para bromear con ellos.

''Todo el mundo sabe que los futbolistas tenemos grupos de WhatsApp, mi favorito os puede sorprender. Más temprano esta temporada, cuando le sacábamos nueve puntos al Madrid, abrí un grupo con algunos de los jugadores de Madrid y Barça de la selección. Nos reímos y nos vacilamos con cómo le va a nuestros equipos'', reveló el central.

''Es el mejor grupo, somos como niños pequeños. Es bastante gracioso para mí ahora mismo, porque estamos 15 puntos por delante del Madrid y estoy siendo bastante creativo en mis respuestas'', explicó.

''El año pasado a ellos les iba muy bien y se reían constantemente cuando íbamos con la selección. Cada vez que ganamos subían fotos sin camiseta a Instagram, sonriendo y poniendo los músculos como si fueran The Rock, poniendo Hala Madrid e iconos de trofeos. Este año es diferente, sus mensajes son sombríos. "Tres puntos hoy, debemos trabajar más", y les escribo en el grupo que por qué están tan serios, con iconos llorando de risa", comentó Piqué.

"Puedo bromear con ellos porque son mis hermanos con el equipo nacional de España. Podemos odiar al club del otro, pero jugamos por el mismo país, con el mismo sueño. Desde que era un niño pequeño y vi a Luis Enrique sangrar su camiseta en el Mundial del 94, mi sueño fue jugar con la selección'', expresó.

''Me siento extremadamente orgulloso de vestir el escudo cada cuatro años en el Mundial. Eso puede sorprender a alguna gente. Si ves la televisión en Madrid, ellos te contarán una historia diferente sobre mí. Dirán que soy un traidor, que quiero romper el país por mi apoyo público al derecho del pueblo catalán a votar en un referéndum de independencia'' dijo Piqué.

Sobre esa relación entre el fútbol y política, el español manifestó que: ''Me dicen que juegue al fútbol y me calle. Que es lo que sé hacer. Lo siento, pero no es callarse y jugar. No es sólo lo que sé hacer. Hay mucho más en la profundidad de un futbolista de lo que la gente cree''.

''Creo que es importante que nos expresemos. Somos seres humanos y eso es algo que se pierde en los medios en el mundo en el que vivimos. Sí, puedes buscar en Google un resultado o rumores de traspasos, pero no cómo una persona se siente, qué le motiva o a qué tiene miedo", finalizó.