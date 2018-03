Confirmado: Lautaro Martínez será nuevo jugador del Inter de Milan

¡Ya está hecho! La gran sensación del fútbol argentino Lautaro Martínez será nuevo jugador del Inter de Milan a partir de la próxim temporada, así lo confirmó este jueves el presidente del Racing y su representante.

El atacante de 20 años y una de las grandes promesas de la albicelte, llegará al cuadro nerazzurro alrededor de 25 millones de euros.

''No queríamos vender a Lautaro. Hablamos muchas veces con su agente. Afortunadamente la operación no se cerró con el Atlético de Madrid, que solo había ofrecido 12 millones, un precio que para nosotros no representaba el valor real del jugador. Rechazamos esa oferta e hicimos una fuerte apuesta por Lautaro, ya que estábamos convencidos de que valía más de 20 millones'', explicó Víctor Blanco, propietario del Racing para 'Radio Continental'.

''El único número que conocemos de la transacción es que, sin impuestos, sería de 27 millones de dólares más un 10% de una futura venta. Si se agrega este dinero, obtendremos 30 millones de dólares (alrededor de 25 millones de euros)'', aseguró el mandamás del club argentino.

Asimismo, Beto Yaquè, representanto del futbolista, no desmintió el fichaje con el Inter. ''Lautaro ha preferido la oferta del Inter a la del Borussia Dortmund y Racing. Las partes ya han firmado los papeles, y el jugador se irá al Inter después del Mundial'', indicó.

''Todo está hecho. Conocíamos el interés del Dortmund. Nos sorprendió que volvieron a la carga ahora porque vinieron a Argentina a verlo, incluido el Inter. No se trata de dinero porque Lautaro va al Inter por interés deportivo. Firmó un precontrato e irá a Milan en junio'', cerró.

Lautaro se encuentra en este momento concentrado con la Selección Argentina, ya que fue convocado por Jorge Sampaoli para los partidos amistosos contra España e Italia.